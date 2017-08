Track Listing:

1.) Kathleen Gorey-McSorley – Big Fall

2.) Lucy Rose – Not Good At All

3.) Courtney Barnett – Depreston

4.) Faith Healer – Light Of Loving

5.) Faith Healer – Best Saved For Last

6.) Clare Follett – Neck Deep

7.) The Preatures – The First Night

8.) The Pack AD – Yes I Know

9.) Tennis – Ladies Don’t Play Guitar

10.) Japanese Breakfast – Road Head

11.) Purity Ring – Asido

12.) Milk & Bone – Daydream

13.) ZØYA – I Still Believe

14.) Foonyap – Wolfe and Plath