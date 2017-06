Track Listing:

Interview with Logan Colter

1.) Mrs. Hippie – Memory Thief

2.) Jaclyn Reinhart – Liam

3.) David R. Elliott – I’m Not Him

4.) David R. Elliott – Due Timr

5.) Earle & Coffin – Someday

6.) Monteith – Rifflords

Interview with Shaun LB

7.) Shaun LB – Dawn

8.) CAMERON – Not For Me

9.) CAMERON – You Got Me

10.) Fuzz Fiction – Tedious Musing

11.) An Ant And An Atom – The Crush Of Gravity (Lethbridge, Alberta)