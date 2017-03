Track Listing:

1.) Motherhood – Winter/The News/River

2.) Maiden Names – Ger Yer Gun

3.) Diner Drugs – Bacteria

4.) BurgerFriesPop – Guerrillas

5.) District Avenue – Static Soul

6.) Little You, Little Me – Racket In My Brain

7.) The Hypochondriacs – Just Like Before

8.) Brookside Mall – Preservations

9.) Port Cities – Body + Soul

10.) Wangled Teb – Norwood Falls

11.) Elephant Skeletons – Shade