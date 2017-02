Track Listing:

1.) Bill & Joel Plasket – The Next Blue Sky

2.) Carly Reirson – Michigan Man

3.) Donovan Woods – What They Mean

4.) Joey Landreth – Still Feel Gone

5.) Joey Landreth – Whisky

6.) Alejandra Ribera – Will Not Drown

7.) Royal Canoe – Holidays

8.) Justin Rutledge – Heaven Help Us

9.) Lonely Parade – Brp

10.) Of Gentlemen & Cowards – Now That The Love Is Gone

11.) Century Palm – Then You’re Gone

12.) Japandroids – Midnight to Morning

13.) Whence Came Pestilence – An Example Of Memory