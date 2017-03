Track Listing:

1.) The Stogies – You Don’t Look Too Good

2.) Gloryhound – Electric Dusk

3.) Electric Spoonful – Stare At The Moon

4.) Wicked Vices – Avalanche

5.) King Viking – Black River

4.) Mauno – Reeling

5.) Les Hôtesses d’Hilaire – Regarde-Moi

6.) Elephant Skeletons – We Will Be Able To Time Travel

7.) TJ Webb – Country Girl

8.) Stewart Legere – Sabotage

9.) Stewart Legere – Please Say

10.) Amelia Curran – Gravity

11.) Naming The Twins – Age Unknown

12.) Alert The Medic – All Better Now