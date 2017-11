Track Listing:

1.) Peter Nordberg – In The Air Tonight

2.) Buffy Sainte-Marie – The War Racket

3.) Destroyer – Saw You At The Hospital

4.) WHIMM – A Stare Ajar

5.) Sadgirl – Love Storm

6.) Sadgirl – Norma & Jessica

7.) Dappled Cities – Stone Men

8.) Syzzors – First

9.) Dana Jean Phoenix – Into The Future

10.) Samito – Juizo

11.) Caveboy – New Touch

12.) Tame Impala – Expectations

13.) Prime Time Big Band – Oddball

Thanks the The Special Edisons for the new Anything Goes Theme song!